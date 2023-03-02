Песков рассказал о влиянии ЧП в Брянской области на политику Кремля

В приграничном регионе разыскивают украинских диверсантов

Российские власти продолжат привлекать внимание мировой общественности к терактам, исходящим с Украины. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что пока не знает и не может сказать, повлияет ли на статус специальной военной операции инцидент в Брянской области, где российские спецслужбы проводят мероприятия по поимке вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу.

Однако "на международной арене мы как обращали, так и будем обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют", заверил Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что глава государства Владимир Путин получает регулярные доклады от ФСБ, Министерства обороны и Росгвардии о ситуации в приграничном районе Брянской области. Кроме того, Путин находится на связи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Российские силовые ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, в том числе установят, кто совершил диверсию, отметил Песков в ответ на вопрос о возможной связи этих диверсантов с официальным Киевом, сообщает ТАСС.

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