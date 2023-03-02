Они нужны для перестройки российской экономики

Новые санкции Запада в отношении ряда российских банков не создают системных рисков, хотя в 2022 году потери кредитно-финансовых учреждений в России составили 400 млрд рублей. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора уточнила, что столь значительные потери российских банков были связаны со значительной волатильностью валютных курсов и невозможностью хеджировать валютные риски. Однако финансовая система страны демонстрирует устойчивость, новые санкции уже не воспринимаются как шок.

По словам Набиуллиной, в 2023 году прибыль банков в России, по предварительным оценкам, может превысить 1 трлн рублей.

Тем не менее, председатель Центробанка подчеркнула, что для перестройки российской экономики в сложившихся условиях потребуются значительные дополнительные ресурсы, сообщает ТАСС.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что попытки Вашингтона запугать Москву заканчиваются лишь ее усилением и превращением в суверенную экономику, а решение президента Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов только усилило Россию.

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