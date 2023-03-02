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Собянин сообщил о начале дилерских продаж электромобилей и кроссоверов "Москвич" с 3 марта

14:37
  • четверг
  • 02 марта 2023

В прошлом году с конвейера завода сошли первые 600 автомобилей

Новые автомобили "Москвич" завтра поступят в продажу. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в Telegram.

Официальные дилеры получат электромобили и городские кроссоверы. Уже открыто более 50 точек продаж в разных городах. Работают и центры сервисного обслуживания. В ближайшее время все они будут оформлены в стиле бренда "Москвич".

В прошлом году с конвейера завода сошли первые 600 автомобилей. В этом планируют выпустить около 50 тысяч машин. Объёмы производства будут наращивать и дальше.

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