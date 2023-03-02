Украинские диверсанты в Брянской области: главное к этому часу

Как заявил губернатор, в результате обстрела автомобиля погиб водитель, ранен ребенок

Проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области - на данный момент это единственный факт, который однозначно подтверждается и властями, и силовыми структурами. По разным данным, речь идет о нескольких десятках вооруженных националистов - до 40 человек.

ДРГ перешла границу утром и рассредоточилась по двум селам - Любечане и Сушаны. Между диверсантами и служащими Росгвардии завязался бой.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - сообщили в ФСБ.

Украинские националисты успели обстрелять автомобиль с мирными жителями Брянской области. В машине находились взрослый и трое школьников младших классов. Водитель погиб на месте. Получивший ранение в грудь мальчик смог выбраться сам, помог девочкам и обратился за помощью. Изначально были сообщения о погибшей школьнице, но позже их опровергли.

"В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", написал в Telegram губернатор Александр Богомаз.

В некоторых СМИ начали активно распространяться сообщения о том, что украинские диверсанты захватили заложников в двух селах. Якобы людей держат под прицелами в домах и ДК. По другим данным - в магазине. ТАСС со ссылкой на жителя Любечан сообщило, что националисты удерживали и местного фельдшера, но позже отпустили. Ситуация - на контроле у президента.

"Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные, постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают о ходе ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам", - сказал Дмитрий Песков.

По словам очевидца, которые приводит информагентство ТАСС, в Любечанах местные жители находятся в домах, закрыты окна, выехать никто не может, слышны звуки стрельбы. Методы, которые используют диверсанты, нельзя назвать иначе, как террористическими. В конце 90-х - начале нулевых так же действовали боевики банды Шамиля Басаева.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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