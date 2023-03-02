Reuters: Блинкен попросил Лаврова отменить приостановку ДСНВ

Соответствующее решение ранее принял президент России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с призывом о том, чтобы российские власти отказались от своего решения о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в четверг, 2 марта, рассказали источники агентства Reuters.

Оба политика принимают участие в заседании совета глав внешнеполитических ведомств государств "Группы двадцати" (G20), которое проходит в Нью-Дели. Блинкен и Лавров оказались на одном мероприятии впервые с июля 2022 года.

При этом личная встреча Блинкена и Лаврова на полях мероприятия в Нью-Дели не планировалась. Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Соединенные Штаты выступают за эскалацию конфликтов в мире и отодвинули дипломатию на второй план. Однако Блинкен попросил о контакте с Лавровым, поэтому "на ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался", хотя "никаких переговоров, встречи и так далее не было".

Тем не менее, Москва и Вашингтон все же обсудили тему ДСНВ – в Женеве, где заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с американской делегацией. Дипломат рассказал, что "состоялся деловой, профессиональный разговор", который был сфокусирован вокруг ДСНВ.

Рябков подчеркнул, что, если США не возобновят ядерные испытания, Россия тоже их не начнет. Однако с учетом нынешних реалий надо быть готовым к худшему, цитирует замминистра ТАСС.

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