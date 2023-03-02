Российские военные сбили два украинских самолета и вертолет

Россия продолжает специальную военную операцию

Российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский самолет Су-24. Об этом в четверг, 2 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области уничтожен самолет Су-25, а в районе населенного пункта Кураховка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих.

Ликвидировано шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. В районе Авдеевки уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных.

В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", а в районе Никополя Днепропетровской области ликвидирован радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские подразделения ведут активные действия на донецком и краснолиманском направлениях. Одной из самых горячих точек остается Артемовск. В окрестностях города продолжаются ожесточенные бои, ВСУ несут огромные потери.

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