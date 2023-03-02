Путин высоко оценил мужество российских солдат и офицеров

Российские военные достойно исполняют свой долг, подчеркнул президент

Российские солдаты и офицеры, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают защищать Россию и мужественно исполнять свой долг. Об этом в четверг, 2 марта, напомнил российский лидер Владимир Путин.

В ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника" президент прокомментировал происшествие в Брянской области, назвав атаку украинских диверсантов терактом и очередным преступлением. Путин подчеркнул, что преступники "видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, "Нива" обыкновенная, открыли огонь по ним" (цитата по ТАСС).

Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка, заявил глава государства. Однако он подчеркнул, что у украинских неонацистов "ничего не получится", потому что "мы их дожмем".

При этом Путин выразил уверенность в том, что западные хозяева украинских неонацистов даже не обратят внимание на их сегодняшнее преступление.

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