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Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области

15:24
  • четверг
  • 02 марта 2023

Боевики открыли огонь, видя, что стреляют по гражданским, заявил президент

Владимир Путин отреагировал на атаку украинских диверсантов в Брянской области. Случившееся президент назвал терактом.
Украинские диверсанты в Брянской области: главное к этому часу

"Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним", - заявил Путин в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

По словам главы государства, именно такие люди "ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить на своей истории, лишить на своих традиций, языка".

Ранее стало известно, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Погиб один человек, ранен десятилетний ребенок.

Запланированная на четверг поездка Путина в Ставропольский край отменена из-за событий в Брянской области. Мероприятие по открытию года педагога президент провел онлайн.

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