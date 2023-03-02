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МИД России: возможная причастность Сербии к поставкам оружия Киеву вызывает тревогу

15:39
  • четверг
  • 02 марта 2023

Ведомство призвало дождаться фактов

Сообщения о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов Украине – это "слишком серьезный вопрос". Такое заявление в четверг, 2 марта, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Чиновница признала, что подобные сообщения вызывают глубокую озабоченность в Москве. Однако она подчеркнула, что в силу серьезности вопроса, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, пока реагировать сложно, "необходимо опираться на факты".

Российская сторона внимательно следит за данным сюжетом и обратила внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии, цитирует Захарову официальный сайт МИД России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград не станет присоединяться к антироссийским санкциям, хотя поддерживает территориальную целостность Украины. При этом политик рассказал, что в разговорах с ним лидеры ряда западных стран признавали, комментируя боевые действия на Украине, что "мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет".

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