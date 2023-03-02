Путин открыл Год педагога и наставника в России

Президент обратился к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника"

Россия открывает сегодня, 2 марта, Год педагога и наставника, в рамках которого предстоит обсудить множество вопросов. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что эти вопросы касаются социального статуса педагогов, улучшения условий их труда, преподавания общественно-значимых дисциплин, наставничества, технического состояния учреждений образования.

Вопросы обучения и наставничества – это всегда обращение к будущему, подчеркнул Путин. Он заявил, что формирование суверенной системы образования в России будет продолжено с опорой на знания и опыт российских педагогов и наставников, на традиции отечественной педагогики, а также на передовые технологии.

Суверенная система образования – это очень важная, базовая вещь, поэтому развивать ее будут на всех уровнях, от школы до колледжей и вузов, цитирует президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Срок обучения составит от 4 до 6 лет. Президент подчеркнул, что переход к прежней системе должен быть плавным, а студенты "не должны потерять в своих правах".

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