Лавров на G20 призвал к честному расследованию ЧП на "Северных потоках"

Подводя итоги прошедшего мероприятия, министр указал, что позиция России по ключевым вопросам неизменна

На встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и потому коммюнике по итогам саммита не будет. Об этом заявил глава МИД Индии. Сергей Лавров, возглавляющий на конференции в Нью-Дели российскую делегацию, уточнил, что вместо декларации будет обнародовано резюме.

Повестку основных тем, которые министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" обсуждали за закрытыми дверями, Сергей Лавров озвучил в ходе итоговой пресс-конференции для журналистов. Позиция России остаётся чёткой и непоколебимой по целому ряду глобальных проблем. В частности, Москва выступает за укрепление многостороннего характера мировой системы и за устранение искусственных барьеров в торговле. Вот только эти важные глобальные направления полностью разбиваются о каменную стену амбиций Запада. Терять вожжи Вашингтон и партнёры не спешат - потому и блокируют все резолюции, которые хоть как-то ставят под сомнение сам факт существования единого гегемона.

"Наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами - прежде всего, неправдами - различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии. Ничего хорошего это не принесло", - заявил Лавров.

Отказались западные страны принять ещё один безоговорочный факт. Речь идёт о террористическом акте, направленном против газопроводов "Северный поток". Призыв Москвы отразить в документе необходимость беспристрастного и честного расследования категорично отвергли. Мол, сейчас не до этого. Проигнорировали и предложение Москвы задуматься о реформах в Совбезе ООН, а именно дать больше права голоса развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, расширив их представительство в организации. Вот только Западу, очевидно, подобный баланс не нужен.

"Дело совсем не в Украине, а в том, что наши западные коллеги хотят доказать всем, что они по-прежнему будут решать любые вопросы. И те угрозы, которые звучат сейчас в адрес Китая, у меня возникают сомнения в адрес тех, кто эти угрозы произносит. В принципе, никому угрожать нельзя, но, когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию давно отставили в сторону и занимаются только шантажом и угрозами", - сказал Лавров.

Вот только ни первое, ни второе не получается довести до конца. Международная изоляция России существует исключительно в головах у западных политиков. И если на предыдущем саммите год назад страны "Большой семёрки" показательно сторонились российской делегации даже в кулуарах, в этот раз американский госсекретарь неожиданно стал инициатором разговора с Лавровом.

Общение было на ходу - беседа длилась 10 минут. Пока американский истеблишмент втихаря проводит переговоры с российской стороной, политики Старого света выступают с громкими заявлениями. Европу не устраивает сближение Москвы и Пекина - в ход идут как уговоры, так и угрозы.

"Мое послание Пекину вполне конкретное: используйте свое влияние на Москву и добейтесь вывода российских войск с территории Украины. Не торопитесь и не поставляйте оружие стране-агрессору – России", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Долгие и продолжительные аплодисменты. Впрочем, Европа хоть и просит Китай не вмешиваться, сама отказываться от поставок Украине оружия не спешит. Политика двойных стандартов в действии.

"Готовясь сегодня к этим дебатам и к своему выступлению, я зашёл в архив бундестага и хотел посмотреть на ходатайства о создании трибуналов по Ираку, Ливии, Сирии, Йемену, Афганистану...Представьте себе - я вообще ничего не нашёл! Потому что их никогда и не было! Но что ещё ужаснее, дорогой ХДС, так это то, что в своём заявлении вы проводите параллели с военным трибуналом в Нюрнберге и предлагаете равняться на него! Не забывайте, что жертвами Второй мировой войны стали 13 миллионов советских солдат и 14 миллионов советских жителей. Это возмутительно! Вы говорите только о преступлениях против Украины. Как насчёт преступлений, которые совершила Украина? Использование противопехотным мин, расстрел пленных, которые уже сдались, многолетние обстрелы Донецка и Луганска! О чём вы вообще говорите", - рассказал депутат Бундестага Штефан Койтер.

Впрочем, на Западе уже вошло в привычку целенаправленно закрывать глаза на любые неправомерные действия Украины. Там соревнуются в большем проявлении русофобии. Пальма первенства - у балтийских стран. Сейм Литвы поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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