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Лавров на G20 призвал к честному расследованию ЧП на "Северных потоках"

18:13
  • четверг
  • 02 марта 2023

Подводя итоги прошедшего мероприятия, министр указал, что позиция России по ключевым вопросам неизменна

На встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и потому коммюнике по итогам саммита не будет. Об этом заявил глава МИД Индии. Сергей Лавров, возглавляющий на конференции в Нью-Дели российскую делегацию, уточнил, что вместо декларации будет обнародовано резюме.
Лавров призвал "поставить заслон" нелегитимным санкциям

Повестку основных тем, которые министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" обсуждали за закрытыми дверями, Сергей Лавров озвучил в ходе итоговой пресс-конференции для журналистов. Позиция России остаётся чёткой и непоколебимой по целому ряду глобальных проблем. В частности, Москва выступает за укрепление многостороннего характера мировой системы и за устранение искусственных барьеров в торговле. Вот только эти важные глобальные направления полностью разбиваются о каменную стену амбиций Запада. Терять вожжи Вашингтон и партнёры не спешат - потому и блокируют все резолюции, которые хоть как-то ставят под сомнение сам факт существования единого гегемона.

"Наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами - прежде всего, неправдами - различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии. Ничего хорошего это не принесло", - заявил Лавров.

Отказались западные страны принять ещё один безоговорочный факт. Речь идёт о террористическом акте, направленном против газопроводов "Северный поток". Призыв Москвы отразить в документе необходимость беспристрастного и честного расследования категорично отвергли. Мол, сейчас не до этого. Проигнорировали и предложение Москвы задуматься о реформах в Совбезе ООН, а именно дать больше права голоса развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, расширив их представительство в организации. Вот только Западу, очевидно, подобный баланс не нужен.

"Дело совсем не в Украине, а в том, что наши западные коллеги хотят доказать всем, что они по-прежнему будут решать любые вопросы. И те угрозы, которые звучат сейчас в адрес Китая, у меня возникают сомнения в адрес тех, кто эти угрозы произносит. В принципе, никому угрожать нельзя, но, когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию давно отставили в сторону и занимаются только шантажом и угрозами", - сказал Лавров.

Вот только ни первое, ни второе не получается довести до конца. Международная изоляция России существует исключительно в головах у западных политиков. И если на предыдущем саммите год назад страны "Большой семёрки" показательно сторонились российской делегации даже в кулуарах, в этот раз американский госсекретарь неожиданно стал инициатором разговора с Лавровом.

Общение было на ходу - беседа длилась 10 минут. Пока американский истеблишмент втихаря проводит переговоры с российской стороной, политики Старого света выступают с громкими заявлениями. Европу не устраивает сближение Москвы и Пекина - в ход идут как уговоры, так и угрозы.

"Мое послание Пекину вполне конкретное: используйте свое влияние на Москву и добейтесь вывода российских войск с территории Украины. Не торопитесь и не поставляйте оружие стране-агрессору – России", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Долгие и продолжительные аплодисменты. Впрочем, Европа хоть и просит Китай не вмешиваться, сама отказываться от поставок Украине оружия не спешит. Политика двойных стандартов в действии.

"Готовясь сегодня к этим дебатам и к своему выступлению, я зашёл в архив бундестага и хотел посмотреть на ходатайства о создании трибуналов по Ираку, Ливии, Сирии, Йемену, Афганистану...Представьте себе - я вообще ничего не нашёл! Потому что их никогда и не было! Но что ещё ужаснее, дорогой ХДС, так это то, что в своём заявлении вы проводите параллели с военным трибуналом в Нюрнберге и предлагаете равняться на него! Не забывайте, что жертвами Второй мировой войны стали 13 миллионов советских солдат и 14 миллионов советских жителей. Это возмутительно! Вы говорите только о преступлениях против Украины. Как насчёт преступлений, которые совершила Украина? Использование противопехотным мин, расстрел пленных, которые уже сдались, многолетние обстрелы Донецка и Луганска! О чём вы вообще говорите", - рассказал депутат Бундестага Штефан Койтер.

Впрочем, на Западе уже вошло в привычку целенаправленно закрывать глаза на любые неправомерные действия Украины. Там соревнуются в большем проявлении русофобии. Пальма первенства - у балтийских стран. Сейм Литвы поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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