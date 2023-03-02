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Путин пообещал "дожать" украинских неонацистов и их хозяев

15:54
  • четверг
  • 02 марта 2023

Президент назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области

Россия "дожмет неонацистов и их хозяев". Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками образовательного центра "Машук".

Глава государства отметил, что цель украинских неонацистов и их хозяев по лишению россиян их исторической памяти и языка останется невыполненной.

"У них ничего не получится. Мы их дожмем", - пообещал Путин (цитата по РИА Новости).

Президент прокомментировал атаку украинских диверсантов в Брянской области. Случившееся он назвал терактом.

Ранее стало известно, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Погиб один человек, ранен ребенок.

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