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Названы убытки финских компаний от ухода с рынка России

16:24
  • четверг
  • 02 марта 2023

Счет идет на миллиарды долларов

Порядка четырех миллиардов долларов потеряли финские компании в результате ухода с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
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Серьезные потери понесла энергетическая компания Fortum, также санкции затронули основного финского авиаперевозчика Finnair. "На деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов", - сообщает издание.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что цель Запада - заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции - лишь средство. Тем не менее, расчет Запада не оправдался, отметил глава государства.

В Кремле сообщили, что введение ограничительным мер в отношении России странами Запада будет продолжаться, но очевидно, что их авторы испытывают затруднения.

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