Названы убытки финских компаний от ухода с рынка России

Счет идет на миллиарды долларов

Порядка четырех миллиардов долларов потеряли финские компании в результате ухода с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Серьезные потери понесла энергетическая компания Fortum, также санкции затронули основного финского авиаперевозчика Finnair. "На деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов", - сообщает издание.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что цель Запада - заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции - лишь средство. Тем не менее, расчет Запада не оправдался, отметил глава государства.

В Кремле сообщили, что введение ограничительным мер в отношении России странами Запада будет продолжаться, но очевидно, что их авторы испытывают затруднения.

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