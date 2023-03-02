ФСБ обнаружила большое количество взрывчатки в Брянской области

Ведется разминирование
Специалисты работают над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ России, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.
"Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование", - указали в ведомстве.
В ФСБ также отметили, что ситуация в регионе находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Погиб один человек, ранения получил ребенок.
Президент России Владимир Путин в четверг прокомментировал события в Брянской области. Глава государства назвал терактом действия националистов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"