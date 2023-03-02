ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ обнаружила большое количество взрывчатки в Брянской области

17:10
  • четверг
  • 02 марта 2023

Ведется разминирование

Специалисты работают над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ России, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.
Украинские диверсанты в Брянской области: главное к этому часу

"Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование", - указали в ведомстве.

В ФСБ также отметили, что ситуация в регионе находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. Погиб один человек, ранения получил ребенок.

Президент России Владимир Путин в четверг прокомментировал события в Брянской области. Глава государства назвал терактом действия националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.