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Премьер Венгрии предложил создать альтернативу НАТО без США

18:26
  • четверг
  • 02 марта 2023

Виктор Орбан заявил, что предлагал это более 10 лет назад

Странам Европы следует создать свой аналог Североатлантического альянса, в который не будут входить США. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", - рассказал он в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche (цитата по РИА Новости).

Накануне Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. Премьер-министр Венгрии отметил, что в то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Украины, Венгрия настаивает на прекращении огня и возобновлении переговоров.

В прошлом году Венгрия законодательно закрепила запрет на поставку оружия Киеву.

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