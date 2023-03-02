Макрон объвил об окончании "эпохи французской Африки"

Ранее Париж оказывал неформальную опеку над бывшими колониями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новом сбалансированном партнерстве, которое приходит на смену политики "французская Африка" (Franceafrique) - неформальной опеке Парижа над бывшими колониями на континенте.

Макрон сейчас находится с визитом в Габоне. "Нас связывает общая история здесь - в Габоне - и, не будем скрывать, история Franceafrique. Эта эпоха Franceafrique истекла", - заявил он. Президент Франции заверил, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, передает ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что многополярный мир формируется и это объективный процесс, несмотря на все действия Вашингтона и Брюсселя, которые не смогут повернуть ход истории вспять, в их силах - лишь ненадолго его притормозить.

Как считает министр, сейчас у Африки есть колоссальный потенциал стать центром мировой многополярности.

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