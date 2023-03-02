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Появились подробности о состоянии пострадавшего от ДРГ мальчика

19:09
  • четверг
  • 02 марта 2023

Ребенку сделали операцию

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии мальчика, который пострадал в ходе атаки украинской диверсионной группы. По его словам, операция прошла успешно.

"Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Мама мальчика сообщила, что сейчас он находится в реанимации. Пока она с сыном не встречалась, пишет РИА Новости.

В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что пострадавшему мальчику и его семье будет оказана вся необходимая помощь. По ее словам, жизни ребенка ничего не угрожает, он в руках опытных и профессиональных врачей.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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