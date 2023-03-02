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На Украине начали забирать в армию сотрудников АЭС

19:50
  • четверг
  • 02 марта 2023

"Бронь" больше не действует

Украинские власти проводят мобилизационные мероприятия на Южно-Украинской, Ровненской и Хмельницкой АЭС, ранее подпадавших под 100% "бронь". Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских спецслужб.
Российские войска освободили один из микрорайонов Артемовска

По его словам, Киев испытывает "острую потребность в живой силе на передовых позициях".

"Руководству ГП НАЭК "Энергоатом" поставлена задача подготовить списки не менее 20% мужского персонала предприятий для последующей их мобилизации в ВСУ", - сказал представитель спецслужб, добавив, что среди персонала АЭС растет недовольство.

Накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Украина лишилась в районе Артемовска до 70% военнослужащих из подготовленных подразделений. По его словам, в городе остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой".

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