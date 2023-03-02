ФСБ сообщила о массированном артударе по украинским диверсантам

Националисты были выдавлены на территорию Украины

Украинские националисты были выдавлены из Брянской области на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Об этом ТВЦ.Ru сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена.

"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

2 марта на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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