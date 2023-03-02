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ФСБ сообщила о массированном артударе по украинским диверсантам

19:28
  • четверг
  • 02 марта 2023

Националисты были выдавлены на территорию Украины

Украинские националисты были выдавлены из Брянской области на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Об этом ТВЦ.Ru сообщили в ЦОС ФСБ.
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Отмечается, что в результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена.

"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

2 марта на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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