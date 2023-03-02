Нападение диверсантов в Брянской области. Хроника событий

Число погибших в результате атаки увеличилось до двух

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. В результате нападения украинских националистов, как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, число погибших мирных жителей увеличилось до двух, получил огнестрельное ранение 11-летний мальчик, третьеклассник Федор. Мальчика, которому пришлось выводить из-под огня ещё и двух первоклашек, представят к награде "За Отвагу".

В приграничном районе Брянской области продолжаются оперативные мероприятия. Сейчас силовики выясняют, не скрылся ли кто-то из диверсантов в населённых пунктах.

Проникновение украинской ДРГ на нашу территорию произошло сегодня утром. По разным данным, речь идет о нескольких десятках вооруженных националистов - до 40 человек. ДРГ перешла границу утром и рассредоточилась по двум селам - Любечане и Сушаны. Между диверсантами и служащими Росгвардии завязался бой.

"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - сообщили в ФСБ.

По некоторым данным, перед нападением на Брянскую область ВСУ с двух дронов-камикадзе подорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах. Украинские диверсанты успели обстрелять автомобиль с мирными жителями Брянской области. В машине находились взрослый и трое школьников младших классов. Водитель погиб на месте - он подвозил детей к школьному автобусу. Получивший ранение мальчик смог выбраться сам, помог девочкам и обратился за помощью.

Губернатор Брянской области уточнил - мальчика прооперировали, врачи достали пулю. Выпущенного из натовского оружия. Глава региона добавил, в результате действий ДРГ также погиб мужчина 1966 года рождения. Причина пока не сообщается.

СМИ распространили информацию о том, что украинские диверсанты захватили заложников в двух селах. Предположительно, до 6 человек. По одним данным, людей держали под прицелами в домах и ДК. По другим - в магазине. ТАСС со ссылкой на жителя Любечан сообщило, что националисты удерживали и местного фельдшера, женщине удалось сбежать. Позже она рассказала журналистам то, что видела: мужчины в балаклавах, разговаривающие между собой на украинском, останавливали машины у дороги, заставляли людей выйти, отбирали мобильные телефоны, мужчинам связывали руки скотчем и усаживали на лавку на автобусной остановке. Рядом разбрасывали мины-лепестки.

Методы, которые используют диверсанты, иначе как террористическими назвать нельзя. В конце 90-х так же действовали боевики банды Шамиля Басаева. Кровавая драма, развернувшаяся на улицах Буденновска, у здания РОВД и в городской больнице, унесла жизни 129 человек: заложников, милиционеров и военных. Террористы выставляли женщин, детей и стариков в окна медучреждения, а сами отстреливались из-за их спин.

Так же действовали и нацисты, засевшие в Мариуполе на "Азовстали". Так же поступили и украинские диверсанты, которые зашли в мирное село, открыли огонь по автомобилю с детьми, убили водителя и стреляли в спину беззащитному ребенку.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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