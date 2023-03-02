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Российские силы в Артемовске расширяют зону контроля

22:23
  • четверг
  • 02 марта 2023

Идет продвижение к западу от города

Последние данные о ситуации в зоне СВО. Российские подразделения ведут активные действия на донецком и краснолиманском направлениях. Противник несет там большие потери в живой силе и технике. Под Авдеевкой, это ДНР, выведен из строя узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
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Российские десантники поддерживают наступление штурмовых отрядов. Огонь ведут с закрытой огневой позиции из спаренной автоматической пушки и пулемета ПКТ. Цели противника – на расстоянии 5 километров. Наших бойцов поддерживают расчеты 82-миллиметровых минометов "Василёк". Несколько пристрелочных выстрелов – затем после корректировки расчёт орудия начинает вести автоматический огонь.

В Артемовске штурмовые отряды расширяют зону контроля и продвигаются в сторону поселка Хромово – к западу от города. Там проходит последняя относительно безопасная трасса, по которой ВСУ подвозят пополнение и боеприпасы. Оставшийся в Артемовске украинский гарнизон записывает видео, призывает вывезти подразделения в тыл и сдать город.

Ротация ВСУ в Артемовске тоже буксует, в прямом и переносном смысле. Эта машина застряла в дорожной грязи и фактически блокировала трассу. А прибывающие на замену боевики накачаны алкоголем и психотропными веществами.

Штурмовые отряды продвигаются и в Марьинке. Проходить здесь можно лишь по тропам, которые обследовали саперы. Огромные участки населенного пункта заминированы. ВСУ пытаются контратаковать, но несут тяжелые потери. Для того, чтобы вывести из строя украинский танк, иногда достаточно беспилотника. Сброшенная граната залетает в люк, после взрыва детонирует пороховой заряд. 

На то, чтобы выйти на позицию и развернуться, расчету самоходной артиллерийской установки "Малка" хватает пяти минут. По укрытой пехоте противника бьют 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами – каждый весит более 100 килограммов. Защитить неприятеля иногда не способна даже бронетехника.

Для проверки подозрительной активности в зоне СВО привлекают бронепоезд "Волга". Состав проводит техническую разведку и разминирование участков, прилегающих к железнодорожным путям. Бойцы внимательно и осторожно осматривают любые брошенные предметы: банки и бутылки. Нередко под ними находят мины – фугасы обезвреживают. В случае повреждения полотна, бойцы оперативно его ремонтируют.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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