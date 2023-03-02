Путин: в России продолжится формирование суверенной системы образования

Продолжит Россия свое участие и международных образовательных обменах

В России продолжится формирование "суверенной системы образования". Владимир Путин заявил об этом в ходе сегодняшнего телемоста с участниками образовательной программы "Школа наставника", собравшимися в центре знаний "Машук" в Пятигорске. По словам президента, такую работу будут вести на всех уровнях - от школы до колледжей и вузов. К общероссийским стандартам в ближайшие годы будет приведена образовательная инфраструктура Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

"Пушкин - просто огонь" - так неожиданно называется урок химии, на котором ученикам предлагается посмотреть на предмет глазами современников великого русского поэта. А это уже урок географии - в чёрном ящике учитель спрятал торнадо.

Современные российские учителя наглядно показывают, что они не суровые зануды с указкой в руках, а живые, интересные и любящие свою профессию люди, способные увлечь за собой детей.

"2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. И, прежде всего, это замечательный повод сказать вам спасибо. Уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути, делились не только знаниями, но и душевной теплотой, гордились нашими победами, из которых, как говорил поэт Андрей Дементьев и слагается счастье учителя", - отметил Путин.

По видеосвязи президент обратился к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника". В Пятигорске с августа прошлого года работает федеральный образовательный центр знаний "Машук". По сути, это школа для педагогов, где учат тех, кто учит. Одна из главных задач - раскрыть в учителях их творческий потенциал и таланты. Кроме того, здесь лучшие специалисты обмениваются опытом.

"Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования – это очень важная вещь", - сказал Путин.

Среди тех, кто обучается в центре, есть и учителя Донбасса, и те, кто приехал из Запорожской и Херсонской областей. Важно, чтобы в эти регионы как можно быстрее пришла спокойная мирная жизнь.

"Обязательно реализуем все наши планы по строительству и капитальному ремонту школ, оснащению их современным оборудованием, в том числе на наших исторических территориях, в новых субъектах Федерации. Уже в горизонте текущего десятилетия к общероссийским стандартам должна быть приведена образовательная инфраструктура и Донбасса, и Херсонской, и Запорожской областей", - заявил Путин.

Отметил президент и роль учителя в создании единства внутри страны. Именно со школьной скамьи формируется гражданская позиция и сохраняется связь поколений. С 2020 года воспитательная составляющая включена в учебные программы.

"С 1 сентября 2023 года в школах начнут действовать единые, обязательные к применению федеральные образовательные программы по общественно-значимым дисциплинам, предметам, таким как русский язык, литература, география и, конечно, обществознание и история. Качество преподавания этих дисциплин, причём на всех уровнях образования, будем обязательно повышать. Обязательно будем расширять созданную за последние годы линейку конкурсов, проектов платформы "Россия – страна возможностей" и по другим направлениям будем работать таким же образом. Продолжим реализацию программы "Регион для молодых". Её задача – формировать пространство для молодёжных инициатив в субъектах Федерации", - сообщил Путин.

Продолжит Россия свое участие и международных образовательных обменах. В том числе прозвучало предложение в четвертый раз провести в нашей стране Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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