Мишустин встретился с президентом Таджикистана

Премьер-министр России в четверг прибыл в Душанбе

Энергетика и транспорт, сельское хозяйство, строительство и цифровые технологии обсуждали на конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана", которая проходит Душанбе. Большую российскую делегацию возглавил глава кабмина Михаил Мишустин.

Этот форум проходит уже в девятый раз. С российской стороны более 600 человек - вице-премьеры и министры, главы регионов и представители бизнеса. Михаил Мишустин в своём выступлении отметил, что между странами заключено более 80 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а товарооборот вырос в прошлом году почти на 20 процентов и составил около полутора миллиардов долларов.

Россию и Таджикистан связывают прочные отношения стратегического партнёрства. Но сейчас Москве и Душанбе предстоит работать в непростых условиях и противостоять введённым санкциям. Для этого необходимо опираться на ответственных партнёров.

И сегодня же Михаил Мишустин провёл переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Наше торгово-экономическое сотрудничество развивается устойчиво. За 2022 год по сравнению с 2021 годом на 18% повысился взаимный товарооборот и составил около 1,5 млрд долларов", - заявил Мишустин.

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