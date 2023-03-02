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В Хабаровском крае поймали конфликтного тигра

22:42
  • четверг
  • 02 марта 2023

Животное нападало на собак

В Хабаровском крае отловили очередного тигра, который охотился на собак в селе Арсеньево. Это уже четвертый хищник. Его направили в специальный центр в Приморье. Там истощенную молодую тигрицу ждет курс реабилитации. Потом её выпустят в тайгу, вдали от населенных пунктов.
Поселок-призрак: тигры держат в страхе жителей Хабаровского края

Полосатый хулиган наконец-то попался в ловушку инспекторов охотнадзора. Этот самец амурского тигра навещал сразу пять сел в Пожарском районе в течение трёх лет. Съедал собаку и уходил обратно в лес.

Из-за африканской чумы свиней рацион хозяина тайги последнее время изменился. Вместо нерасторопного кабана приходится гнаться за быстрой и юркой косулей. А эти копытные любят выходить на сельхозполя. Тигры - за ними. А там и более легкая добыча - бродячие собаки.

"Инспектора более месяца провели в окрестностях населенных пунктов. И надо сказать, что поймали не возле поселка, а за 4 километра от него, на тропе, по которой он регулярно выходил и выбирал себе жертву", - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор АНО "Центр "Амурский тигр".

Из леса - в реабилитационный центр. Ветеринары осматривают хищника и поражаются его огромным размерам. Его с трудом поднимают шесть взрослых мужчин. Весит самец около 200 килограммов, в длину - более двух метров. Животное в самом расцвете сил - ему примерно пять лет.

Зверь полностью здоров. Травм нет, огромные лапы целые, зубы в отличном состоянии. Причин держать этого тигра на реабилитации нет. Ночевать хищник будет ещё в реабилитационном центре. Но уже совсем скоро он вновь окажется в своей естественной среде обитания. Амурского тигра выпустят подальше от населенных пунктов, в северных районах Приморья.

Следом в Приморье из Хабаровского края на реабилитацию едет юная тигрица. Неопытная самка задавила собаку в селе Арсеньево и забилась под веранду дома. Она предположительно "сестра" этой полосатой особы. Которая пробралась на пасеку тоже в селе Арсеньево. Залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла за собой дверь.

От злости тигрица стала громить все вокруг. Но сама выбраться уже не смогла и уснула. На помощь пришли специалисты по отлову. Эту хищницу доставили на реабилитацию в хабаровский центр, где она пробудет примерно три месяца. А вот как долго придется пробыть под присмотром людей ее сестре в Приморье, специалисты определят после осмотра животного.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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