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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия"

21:03
  • четверг
  • 02 марта 2023

Подать заявку можно до 30 марта

В России с 2 февраля по 30 марта идет прием заявок на участие в XX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, — "Моя страна - моя Россия".

Конкурс направлен на создание условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий, укрепления государственного единства и целостности России.

Подать заявку на участие и ознакомиться более подробно с условиями и порядком проведения Конкурса можно на сайте конкурса.

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Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"
Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"
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