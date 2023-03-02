Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия"

Подать заявку можно до 30 марта

В России с 2 февраля по 30 марта идет прием заявок на участие в XX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, — "Моя страна - моя Россия".

Конкурс направлен на создание условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий, укрепления государственного единства и целостности России.

Подать заявку на участие и ознакомиться более подробно с условиями и порядком проведения Конкурса можно на сайте конкурса.

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