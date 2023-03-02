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Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

20:54
  • четверг
  • 02 марта 2023

МИД проинформирует венгерскую сторону о принятом решении

Российские правительство приняло решение приостановить соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что действие документа, подписанного в 2001 году, приостанавливается "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта, до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия".

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