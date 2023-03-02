Пентагон: США не ищут войны с Россией

Ведомство отрицает, что Киеву передавались данные для нанесения ударов по территории России

США настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения для ведения боевых действий на ее собственной территории. Об этом заявили в четверг в Пентагоне. В ведомстве отметили, "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны".

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также сообщил, что Вашингтон не передает разведданные Киеву для нанесения ударов по территории России.

"Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - приводит его слова РИА Новости.

Накануне бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил Украину о потере новых территорий. По его словам, Киев утратил инфраструктуру на триллионы долларов и не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий.

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