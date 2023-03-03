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"Сформировались два лагеря": политолог подвел итоги саммита министров G20

08:46
  • пятница
  • 03 марта 2023

США хотят перетянуть на свою сторону все соседствующие с Россией страны

Что показала встреча министров стран "Двадцатки"? Грозит ли этой группе раскол на два лагеря - проамериканского блока и тех, кто ему противостоит? Насколько опасны попытки США оторвать от России соседние нам дружественные страны? Могут ли для этого быть использованы технологии "цветных революций"?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин. 

"Если раньше обсуждались глобальные проблемы - глобализация, изменение климата, инициативы ООН, то сейчас, по сути дела, сформировались два лагеря. Дошло даже до того, что нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось извиняться перед индусами за неподобающее поведение западных коллег. США используют долгоиграющую стратегию перетягивания на свою сторону соседствующих с Россией стран - либо через изменения там внешнего и внутреннего политического вектора, чтобы сделать эти режимы менее настроенными на сотрудничество с Москвой, либо полное переформатирование местной политической системы", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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