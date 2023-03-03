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Дети-пушистики и кот-супруг: Запад продолжает расширять границы толерантности

08:33
  • пятница
  • 03 марта 2023

Разница между флорой и фауной постепенно стирается

Любовь к природе - это вам не березки обнимать или бездомных кошек подкармливать. Расширение границ терпимости приводит к новым горизонтам, которые еще вчера казались проявлением безумия.

Дети-пушистики в американских школах, идентифицирующие себя как собак и кошек, поначалу забавляли. Но когда они стали требовать лотки в туалетах, родители и школьная администрация схватилась за голову.

То, что на тусовках появляются существа неведомого пола и невнятной биологической принадлежности, уже никого не удивляет. Разница между флорой и фауной постепенно стирается.

Британская Mirror сообщила, что жительница Лондона вышла замуж за своего кота. Потому что домовладелец был против домашних животных и питомцу грозило выселение, а тут кот - законный супруг, попробуй высели.

С курьезов-то все и начинается. Потом подключаются политики, готовые биться за права кого угодно и расширять границы толерантности. Канал Ruptly выложил видео: в Германии проходят очень странные демонстрации. Вы не ошиблись, когда прочитали на плакате "зоофил". Он самый. Беззаветную любовь к животным нужно же отстаивать!

В Испании Ионе Беларра, глава Министерства по социальным правам, предложила новый закон о защите животных, пишет испанская пресса. В законе ужесточается ответственность за травмы, нанесенные позвоночным. А вот зоофилия - интимные контакты с этими позвоночными - не преступление, если обошлось без травм. А вот за убийство крысы, пробравшейся в дом, можно загреметь в тюрьму на несколько месяцев. 

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