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Ювелирная точность: как работают в зоне СВО установки "Гиацинт" и " Мста"

09:04
  • пятница
  • 03 марта 2023

Бойцы применяют различные типы боеприпасов

Артиллерийские подразделения российских десантников продолжают громить оборонительные сооружения ВСУ, подавляют вражеские пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружение и живую силу неприятеля.

Кадры ювелирной работы боевых расчетов установок "Гиацинт" и " Мста" опубликовало Минобороны. На передовой сейчас действуют и военнослужащие, прибывшие в ходе частичной мобилизации. Все они прошли обучение.

Наши бойцы применяют различные типы боеприпасов, в том числе высокоточные, что позволяет нанести максимальный урон противнику. Впечатляет и прицельная дальность стрельбы, в частности - по замаскированным целям радикалов. 

"Гиацинт-Б" позволяет вести огонь до 29 километров, "Мста-Б" - и на 17, и на 29 километров. Каждый час-каждые полтора часа цель приходит стабильно", - говорит старший офицер батареи.

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