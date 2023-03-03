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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

09:07
  • пятница
  • 03 марта 2023

Старший прапорщик Сымбат Насынов сорвал нападение радикалов на тыловую колонну

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Гвардии сержант Алексей Носков с подчиненными выявил наиболее уязвимые позиции украинских националистов и внезапно атаковал их. Отделение Алексея прорвало вражескую оборону, нанеся существенный урон живой силе противника. Остальные боевики спешно отступили. И российские десантники взяли важный стратегический объект под свой контроль.

Старший прапорщик Сымбат Насынов сорвал нападение радикалов на нашу тыловую колонну. Рискуя собственной жизнью, он вытащил из-под вражеского обстрела 10 раненых товарищей, оказал им помощь. А затем снова вернулся на поле боя. Атака превосходящих сил неприятеля была отражена. Наша колонна прибыла в заданный район вовремя.

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