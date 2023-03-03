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Российская подлодка ударила "Калибром" по береговой цели в рамках учений

09:09
  • пятница
  • 03 марта 2023

Дальность полета ракеты составила тысячу километров

Ударили "Калибром" по береговой цели - в рамках боевой подготовки субмарина "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота выполнила в Японском море пуск крылатой ракеты из подводного положения, сообщили в Минобороны.

Стрельба велась по цели, имитирующей огневую позицию условного противника. В расчетное время ракета успешно поразила объект на тактическом поле "Сюркум" в Хабаровском крае.

Дальность полета "Калибра" составила одну тысячу километров. Перед пуском наша подлодка скрытно прибыла в заданный район, который был заранее закрыт в соблюдении всех международных конвенций.

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Пуск крылатых ракет "Калибр"
Пуск крылатых ракет "Калибр"
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