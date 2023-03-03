В Гонконге 9 часов тушили пожар в небоскребе

Есть пострадавшие

Крупный пожар охватил этой ночью недостроенный небоскреб в туристическом районе Гонконга, передает "ТВ Центр".

Пламя угрожало перекинуться на отель и офисный комплекс, расположенные поблизости. 130 человек эвакуировали. На месте инцидента были слышны взрывы.

По некоторым данным, при падении обломков пострадали два человека. Они госпитализированы.

Возгорание началось со строительных лесов, установленных вокруг 42-этажного здания. Помощь в тушении пожарным оказывали два самолета. Справиться с огнем удалось только через 9 часов. Причины ЧП пока не установлены.

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