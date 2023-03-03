Сплошные звезды: театр Моссовета отмечает вековой юбилей

За 100 лет - десятки спектаклей-хитов

В свой новый век в театре Моссовета отправляются с премьерой. Название символичное - "Супружеская жизнь. Перестройка". Андрей Кончаловский перечитал сценарий Ингмара Бергмана. И перенес его в Россию восьмидесятых.

"Русло, по которому течет образная мысль Бергмана, конечно, гениальна. Мы попытались все-таки рассказывать не только о вечном, но и еще о том, что так подействовало на мир и на нас, на людей, на жителей Советского Союза", - отмечает режиссер.

Рождение театра имени Моссовета случилось в 1923-м. Новая страна, новый зритель - с которым еще надо было найти общий язык. Здесь с самого начала ставили и классиков, и современников. А играли тогда на Каретном ряду.

Это здание в саду "Аквариум", которое сейчас у зрителя ассоциируется с театром Моссовета, строилось специально для него. В конце пятидесятых годов прошлого века. Причем актеры тоже участвовали в строительстве - на субботниках.

Вот как раз на фото - и режиссер Юрий Завадский, и актриса Вера Марецкая строят свой новый театральный дом. "Человек Серебряного века"Завадский руководил театром почти сорок лет. А труппа всегда была звездная. Орлова, Раневская, Плятт, Жженов, Козаков, Юрский, Тараторкин. И неслучайно, когда во время "Ночи в театре" водят экскурсии по закулисью, публику обязательно предупреждают.

"Один из таких маститых артистов, которые здесь давно работают, он мне сказал - Андрей, не оставайся ночевать в театре! А почему нельзя оставаться? Он говорит - потому что Марецкая с Раневской ходят за папиросами", - объяснил актер Андрей Смирнов.

В театре есть даже вещи, которые передают из одного поколения в другое.

"Вот, например, Леша играет в кофте, в которой Плятт работал, а я в этой кофте репетировала "Дядю Ваню". И мне кажется - это магическая кофта", - говорит актриса Юлия Высоцкая.

И, конечно, здесь - свои принципы, законы, атмосфера. Евгений Стеблов вместе с театром Моссовета - более полувека.

"Как первому заместителю председателя Союза театральных деятелей мне приходилось разбирать конфликты в других театрах - и это страшное дело! Понимаете, вот у нас такого не было. ,Я считаю наш театр этим выделяется. Выделяется некоторой относительной интеллигентностью", - отмечает он.

За 100 лет выпустили десятки спектаклей-хитов. Именно в театре Моссовета впервые зазвучала, став сенсацией, рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда". И 30 с лишним лет уже собирает аншлаги. ((ЛАЙФ))

Сейчас это - все тот же театр-универсал. "Театр широкого спектра. "Не какого-то определённого четкого направления - или режиссерского, или эстетического, это театр для людей. Это вот тот самый театр, про который когда-то писал Джорджо Стрелер - театр для людей", - указал художественный руководитель Евгений Марчелли.

Афиша - на любой возраст и вкус. Любителям классики - "Герой нашего времени" или "Волки и овцы". Для молодого поколения играют в "Жестокие игры".

"Это наш дом, я думаю. Сюда нам всем приятно приходить. Вот я всегда иду и думаю - сейчас увижу девчонок, сейчас увижу всех, и мне как-то теплее на душе", - делится актриса Ольга Остроумова.

И каждый вечер в историческом фойе собирается публика. Какое бы столетье не показывали старинные часы, как только откроется занавес - в этом театре все забывают о времени.

Юлия Богоманшина, Станислав Чубин, "ТВ Центр"

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