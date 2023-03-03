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Госдеп отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

08:21
  • пятница
  • 03 марта 2023

Блинкен и Лавров коротко переговорили на полях встречи представителей стран G20

Американские власти не видят поводов для извинений за краткую беседу руководителя Госдепартамента Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания совета глав МИД стран "Группы двадцати" (G20) в Индии. Такое заявление сделал в четверг, 2 марта, представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
Лавров и Блинкен увиделись впервые с июля

Чиновник отметил, что "это была непродолжительная встреча" и "нам не за что извиняться", после того, как журналисты спросили, кто выступил инициатором встречи и означает ли она смену в подходах Вашингтона к отношениям с Москвой.

Прайс в ответ заявил, что "русские придают этому большое значение", однако смену подходов не подтвердил.

При этом в Госдепе рассказали, что в беседе была затронута тема Украины, но "Блинкен говорил исключительно о 10 пунктах предложения президента Зеленского", сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что Блинкен обратился к Лаврову с призывом о том, чтобы российские власти отказались от своего решения о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Соединенные Штаты выступают за эскалацию конфликтов в мире и отодвинули дипломатию на второй план. Однако Блинкен попросил о контакте с Лавровым, поэтому "на ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался", хотя "никаких переговоров, встречи и так далее не было".

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