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Источники рассказали об уничтожении базы подводников ВСУ в Николаеве

08:59
  • пятница
  • 03 марта 2023

Россия продолжает спецоперацию

Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал один из подпольщиков этого города.
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По словам источника, "мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников". Также подпольщики выяснили, что "туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками".

Активисты передали координаты этой тренировочной базы "куда надо", а 25 февраля "русские попали четко в цель". При этом "детонировало очень долго", склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Подпольщики предположили, что подводные беспилотники должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский самолет Су-24. Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области уничтожен самолет Су-25, а в районе населенного пункта Кураховка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

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