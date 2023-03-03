Источники рассказали об уничтожении базы подводников ВСУ в Николаеве

Россия продолжает спецоперацию

Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал один из подпольщиков этого города.

По словам источника, "мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников". Также подпольщики выяснили, что "туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками".

Активисты передали координаты этой тренировочной базы "куда надо", а 25 февраля "русские попали четко в цель". При этом "детонировало очень долго", склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Подпольщики предположили, что подводные беспилотники должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская истребительная авиация сбила над ДНР украинский самолет Су-24. Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области уничтожен самолет Су-25, а в районе населенного пункта Кураховка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.

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