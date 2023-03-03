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В Совфеде допустили повышение призывного возраста осенью 2023 года

09:20
  • пятница
  • 03 марта 2023

Ранее такую инициативу озвучил глава Минобороны

Призывной возраст в России может измениться уже осенью 2023 года, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
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Сенатор подтвердил, что законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, поскольку инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

Бондарев рассказал, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе, а также подчеркнул, что "это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода". До начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно, цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

При этом председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что предположение об отправке россиян старше 30 лет, не проходивших службу в армии, на военные сборы не имеет отношения к действительности.

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