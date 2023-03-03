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В Коломне не выявили признаков взрыва

08:37
  • пятница
  • 03 марта 2023

Вечером 2 марта очевидцы сообщали о странных звуках

Информация о возможном взрыве в подмосковной Коломне пока не находит подтверждения. Об этом в ночь на пятницу, 3 марта, рассказали в региональных экстренных службах.

Вечером 2 марта в пресс-службе администрации города сообщили, что экстренные службы выехали на место предполагаемого взрыва в Коломне. Там также отметили звук возможного взрыва услышали не во всем городе, а только в сельской части за Москвой-рекой.

В экстренных службах рассказали, что "обследовали потенциальные объекты, никаких признаков [взрыва] не обнаружили".

В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что газовое и электроснабжение в Коломне работают в штатном режиме, технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано, сообщает ТАСС.

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