В Коломне не выявили признаков взрыва

Вечером 2 марта очевидцы сообщали о странных звуках
Информация о возможном взрыве в подмосковной Коломне пока не находит подтверждения. Об этом в ночь на пятницу, 3 марта, рассказали в региональных экстренных службах.
Вечером 2 марта в пресс-службе администрации города сообщили, что экстренные службы выехали на место предполагаемого взрыва в Коломне. Там также отметили звук возможного взрыва услышали не во всем городе, а только в сельской части за Москвой-рекой.
В экстренных службах рассказали, что "обследовали потенциальные объекты, никаких признаков [взрыва] не обнаружили".
В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что газовое и электроснабжение в Коломне работают в штатном режиме, технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано, сообщает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"