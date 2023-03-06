Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Скорпионам повезет в личной жизни, а Близнецам лучше ограничиться рутинными делами

Овны

Звезды сегодня дадут возможность достичь полного взаимопонимания с противоположным полом. Вы также можете подружиться с соседями или коллегами.

Тельцы

Солнце протягивает руку вашему Урану: ждите приятных сюрпризов от друзей, партнеров или даже начальства. Возможно знакомство с ярким интересным человеком.

Близнецы

Этот понедельник - не про амбиции! Вам лучше не ходить сегодня на собеседования и деловые встречи. Ограничьтесь обычными рутинными делами.

Раки

Звезды рекомендуют вам сегодня помечтать о будущем: где вы хотите побывать, чему поучиться? Не ограничивайте себя и помните: возможно все! И это не просто слова.

Львы

Вы можете поразмышлять о доступных источниках пассивного дохода. Изучайте эту тему, консультируйтесь, но не торопитесь и принимайте решение только после двадцать первого марта.

Девы

Луна в вашем знаке сегодня под давлением Сатурна, а вы - под гнетом обстоятельств и данных когда-то обещаний. Придется их выполнить и постараться везде успеть!

Весы

День принесет удачу представителям знака, работающим через интернет. Остальным тоже стоит поискать там клиентов, покупателей, полезные лайфхаки или новые знания.

Скорпионы

Личная жизнь, воспитание детей - сферы, в которых вам сегодня повезет. Можно также начинать заниматься любым видом творчества или придумывать идеи для ремонта дома.

Стрельцы

У вас может измениться расписание, график работы или маршрут, по которому вы добираетесь до работы. Не противьтесь никаким переменам - все они во благо!

Козероги

Вы будете на удивление разговорчивы сегодня, и это поможет налаживать контакты. Спонтанные переговоры, деловая переписка принесут отличные результаты.

Водолеи

Вы можете рассчитывать на рост доходов или переход на более высокооплачиваемую работу. Будьте смелее, пользуйтесь моментом - это денежный день.

Рыбы

Завтра в ваш знак переместится важная планета - Сатурн, а Солнце будет участвовать в полнолунии. А сегодня побалуйте себя чем-то приятным и хорошенько отдохните.

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