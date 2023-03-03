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Минздрав опроверг дефицит лекарств в России

09:41
  • пятница
  • 03 марта 2023

Система поставок адаптировалась к изменившимся условиям

На российском рынке не зафиксирована нехватка каких-либо фармацевтических препаратов. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В России начнётся эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Глава Минздрава, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках, заявил, что "нет никакого дефицита".

Министр подчеркнул, что кратковременные логистические сложности преодолены, цепочки поставок адаптировались. К тому же в России начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов, цитирует Михаила Мурашко "Интерфакс".

Ранее в Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците антибиотиков в России. В ведомстве заявили, что производство, поставки и выпуск в гражданский оборот антибиотиков в России продолжаются, а повышенный спрос на определенные препараты не является признаком дефицита.

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