В кабмине пообещали сделать туризм в России более доступным для граждан

Для этого меняют стратегию развития отрасли

Стратегия развития туризма в России за последний год изменилась с тем, чтобы сделать путешествия по стране более доступными для граждан и более массовыми. Об этом в пятницу. 3 марта, рассказал заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Вахруков отметил, что мы "видим общую стратегию не только по Сибири, но и по стране, что нам нужно как можно больше людей вовлекать в туризм". Единственный вариант достижения показателей более высокого уровня — это повышение доступности туризма для россиян.

В частности, необходимо "строить и поддерживать доступные средства размещения, гостиницы 2-3, может быть 4 звезды, которые в перспективе будут доступны большему числу людей". Важно концентрироваться на транспортной доступности — "развивать туризм в радиусе 500-600, до тысячи километров вокруг крупных городов".

Замминистра подчеркнул, что власти продолжат работу в этом направлении, причем "фокус будем смещать на то, чтобы как можно быстрее достичь результата", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Кроме того, в России работают над созданием программы научно-популярного туризма для молодежи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"