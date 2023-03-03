Crew Dragon причалил к Международной космической станции

В составе экипажа - два американца, астронавт из ОАЭ и россиянин Андрей Федяев
Точно в указанное время - пилотируемый корабль Crew Dragon в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции, передает "ТВ Центр".
В составе экипажа - два американца, астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов и россиянин Андрей Федяев.
Это второй наш космонавт, который отправился на американском корабле в рамках перекрестных полетов Россия - США. В октябре прошлого года на МКС в составе миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина.
Новый международный экипаж проведет на орбите полгода.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"