ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Crew Dragon причалил к Международной космической станции

09:47
  • пятница
  • 03 марта 2023

В составе экипажа - два американца, астронавт из ОАЭ и россиянин Андрей Федяев

Точно в указанное время - пилотируемый корабль Crew Dragon в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции, передает "ТВ Центр".

В составе экипажа - два американца, астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов и россиянин Андрей Федяев.

Это второй наш космонавт, который отправился на американском корабле в рамках перекрестных полетов Россия - США. В октябре прошлого года на МКС в составе миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина.

Новый международный экипаж проведет на орбите полгода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Crew Dragon
Crew Dragon
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.