Мальчик Федор стал героем Брянской области

Диверсанты ранили ребенка, но он смог увести двух испуганных подруг в безопасное место

Эти самодельные плакаты сегодня появились в Брянске по народной инициативе. Люди сами делают и расклеивают листовки с мальчиком Федором, которого считают героем. Третьеклассник в критической ситуации повел себя как мужчина. Украинские националисты обстреляли машину, в которой он и две девочки Лена и Злата ехали в школу. Водитель погиб, Федор получил ранение в спину, но смог увести испуганных подруг в безопасное место. Сейчас школьник находится в областной детской больнице. Хирурги достали из плевральной полости пулю, как сообщается, иностранного производства. Сердце и легкие - не задеты. Операция прошла успешно.

"Он чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением наших врачей. Он - настоящий герой. И мы будем ходатайствовать о награждении его государственной наградой - медалью "За отвагу", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Два села Любечане и Сушаны, в которые подконтрольные Киеву националисты совершили свою вылазку, находятся на границе России с Украиной. В результате атаки погибли два человека. На место отправили группу центрального аппарата Следственного комитета. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - сообщили в ФСБ.

Действия украинских националистов президент России Владимир Путин накануне назвал терактом. Произошедшее лишь доказывает выбранную на государственном уровне современной Украиной тактику. Она хорошо известна по вооруженным конфликтам на Кавказе, когда террористы наносили удары по женщинам, старикам и детям. В Брянской области - украинские радикалы не только стреляли по мирным жителям, но и оставили после себя большое количество взрывных устройств. Сейчас саперы ведут разминирование.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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