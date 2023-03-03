Российские войска продвинулись к Купянску

До города остается всего 3 километра

Реактивную установку бойцы заряжают в лесу, прячась среди деревьев. Когда координаты получены, машина быстро выезжает на позиции и открывает огонь.

Фактор внезапности и скрытности на Харьковском участке сегодня решающий. Российские войска перешли в наступление. И одним мощным броском продвинулись к Купянску. До города остается всего 3 километра.

Позиции националистов в Артемовске бомбит авиация. Четверка штурмовиков делает виражи над восточной окраиной, который еще называют Забахмутка. Вдали слышны мощные разрывы. Несколько часов назад пришли первые сообщения - боевики отступили. И сегодня целый район Артемовска перешел под контроль российских штурмовых отрядов.

Националисты пытаются отслеживать передвижение групп по городу с помощью квадрокоптеров. Наводить свои минометные батареи. Но поднять дрон в воздух все сложнее. В лесах вдоль всей линии донецкого фронта, действуют мобильные группы охотников за беспилотниками.

Сейчас штурмовые группы прорываются к трассе Артемовск - Часов Яр. С каждым днем подходят все ближе к дороге. До полотна остается меньше полукилометра. Это последняя артерия, по которой ВСУ получают подкрепление. Ее потеря для националистов будет означать только одно - артемовский котел захлопнулся. И у боевиков останется единственный путь к выходу из города - через поля, по целине. Но там по ним уже плотно работает артиллерия.

Госпиталь ВСУ переполнен раненными. Среди боевиков желающих оборонять Артемовск - все меньше. Примерно 700 человек, не дожидаясь решения киевских властей, самовольно ушли из города. Правда, не без потерь. На марше колонна попала под огонь гаубиц.

В Чаплинском районе Херсонской области полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ищут боевиков и их пособников, устроивших на территории заброшенной фермы настоящий склад с оружием боеприпасами. В ящиках - запасы на целый батальон. Снаряды к танкам и гаубицам, ракеты к реактивным установкам, тысячи патронов для крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Весь арсенал полицейские передали представителям Министерства обороны.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр"

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