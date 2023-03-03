Лавров ответил на вопрос о сроках завершения украинского конфликта

Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой

Десять минут, которые взволновали американскую прессу. О чем за столь короткий период успели поговорить Сергей Лавров и Энтони Блинкен на полях "дипломатической двадцатки" в Индии, спрашивали журналисты у представителя Госдепартамента США. Также их интересовало: этично ли в принципе сегодня разговаривать с российскими политиками.

"Мы не станем извиняться за действия в наших интересах. В наших интересах, чтобы Россия возобновила выполнение договора СНВ. Это важно и для остального мира. Безусловно, в интересах Соединенных Штатов и всех стран видеть, как война на Украине заканчивается на справедливой и прочной основе. Также в наших интересах, чтобы Пол Уилан вернулся домой как можно скорее", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

Пол Уилан - кадровый разведчик США, задержанный в Москве пять лет назад. Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Однако российская сторона утверждает, что судьбу американского гражданина министры иностранных дел не обсуждали вовсе.

"Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Всг, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации", - написала в Telegram Мария Захарова.

У самого Сергея Лаврова журналисты постоянно интересуются: когда завершится конфликт на Украине. Не обошлось без этого вопроса и на международной конференции в Нью-Дели.

"Все спрашивают, когда Россия будет готова к переговорам. Запад продолжает говорить, что сейчас не время для переговоров. Потому что Украина должна победить на поле боя. И никто не призывает Зеленского сесть за стол переговоров. Но вы должны знать: что в сентябре прошлого года Зеленский подписал указ, сделав уголовным преступлением переговоры с Россией, пока Путин остается на посту президента", - ответил Лавров.

Сегодня в Белом доме Джо Байден примет Олафа Шольца. Главной темой беседы станет ситуация на Украине. Немецкий канцлер - один из главных сторонников скорейшей отправки танков Киеву. Но в Бундестаге эту идею поддерживают не все. Равно как и политику, продиктованную Вашингтоном.

"Когда я вспоминаю десятилетия, прожитые мной, я нахожу в мире силу, которая в настоящее время стремится к мировому господству и готова противостоять любому государству. Навязывать санкции, если вы поступаете не так, как она хочет. И это США, совершившие 150 вторжений, которые противоречили международному праву", - заявил независимый депутат Роберт Фарле.

Тему санкций вновь подняли в нашем МИД. Западные страны саботируют выполнение российской части пакета по зерновой сделке. Ее заключили в Стамбуле летом прошлого года - времени прошло достаточно, чтобы понять: договоренность не работает.

"Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный "пакет" Генсекретаря ООН", - говорится в сообщении ведомства.

Зерновое соглашение вскоре истекает. Начать переговоры о продлении просит Украина. Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия может согласиться. Но только при соблюдении всех прописанных условий.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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