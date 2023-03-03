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Собянин рассказал об изменении районов Отрадное, Южное и Северное Медведково

11:01
  • пятница
  • 03 марта 2023

Бывшие промзоны будут реорганизованы

О масштабных проектах на северо-востоке Москвы рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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Так, в районах Отрадное, Северное и Южное Медведково планируют реорганизовать бывшие промзоны. На месте заброшенных территорий сделают современные городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Создадут несколько тысяч новых рабочих мест.

Еще одно важное направление - благоустройство. Продолжат работы в Парке Яуза - он станет самым протяженным в Европе.

Уделяют внимание и транспортным проектам, строительству и ремонту учебных и медицинских заведений.

"Отрадное, Северное и Южное Медведково - районы северо-востока, которые станут еще более удобными и привлекательными для жизни", - подчеркнул глава города.

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