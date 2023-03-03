Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Ржева

На сайте ведомства запустили новый мультимедийный раздел с боевыми донесениями, оперативными картами и приказами

Вся история Ржевской битвы с октября 1941 по март 1943 годов, десятки рассекреченных боевых документов: директивы командования, доклады, приказы, донесения, оперативные карты и письма. В материалах из фондов Центрального архива Минобороны как будто оживают все этапы героической борьбы за город.

Немцы взяли Ржев 14 октября. В январе после успешного контрнаступления под Москвой к нему подошла Красная Армия.

"В связи с тем, что дальнейшее оставление города Ржев в руках противника создает угрозу флангового удара для основной ударной группировки фронта, наступающей в направлении Сычевка-Вязьма, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: в течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть городом Ржев", - говорится в документе.

"Главкомом Западного направления назначить командующего Западным фронтом генерала армии товарища Жукова. Задачей ближайших дней Западного направления считать - окружение и пленение ржевско-сычевской группы противника или (в случае отказа сдаться) истребление этой группы", - сказано также.

Однако немцы спешно перебрасывают ко Ржеву из Западной Европы 12 дивизий и две бригады. Освобождение стратегически важного города переходит в фазу кровопролитных затяжных боев.

"Ликвидация Ржевско-Гжатско-Вяземской группировки противника недопустимо затянулось. 1-й гвардейский кавкорпус, 33-я армия Ефремова и 4-й воздушно-десантный корпус продолжают оставаться изолированными от своих тылов и от других армий фронта", - говорится в архивных материалах.

Немцы закрепляются на ржевско-вяземском выступе и наносят ряд ощутимых контрударов. Жертвами боев с обеих сторон становятся сотни тысяч человек. При попытке выхода из окружения героически гибнет группа генерала Ефремова, не пожелавшего сдаться в плен.

Среди документов - несколько обращений военачальника к Сталину с просьбой направить его на фронт: "Дорогой Иосиф Виссарионович. Все мои товарищи, три брата моих и сын дерутся с фашистами, а я, находясь на посту генерал-инспектора пехоты Красной Армии, до сего времени жду назначения на фронт. Здоров, обладаю боевым духом и страстным большевистским желанием поскорее подраться с коварным врагом. Считаю, что мне не инспектировать теперь надо, а драться с фашистами".

Но при всем масштабе потерь Ржевская битва обескровила и армию Вермахта, надолго сковав крупные силы фашистов, не давая перебрасывать их в том числе к Сталинграду. Отступая, немцы оставляют отравленные продукты - донесения об этом тоже есть среди опубликованных документов.

Самый долгожданный день наступает 3 марта 1943 года: после 17 месяцев оккупации в освобожденный и дотла разрушенный Ржев входят части Красной Армии. В самом городе к этому моменту остается лишь 150 жителей.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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