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В Крыму стартовала посевная

11:38
  • пятница
  • 03 марта 2023

Фермеры используют только отечественные сорта пшеницы

Эти пробивающиеся сквозь снег тонкие колоски - новейшие сорта пшеницы. Впервые - собственной крымской селекции. На этом участке ученые проверяют их густоту, плотность кустов, определяют сроки посевов.

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Изучают не только растение, но и семена. Наличие сора и поражения вредителями, влажность и размер - это финальный этап испытаний.

"Преимущество этих сортов в том, что в них присутствует уже материнский и исходный материал, который был выращен в наших условиях жестких погодно-климатических - это и засухи частые, суховеи, часто зимы без снежного покрова. Повышенный процент белка, засухоустойчивость - это основные показатели и урожайность", - объяснил Роман Кулинич, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов НИИСХ Крыма.

До 2014 года на полуострове использовались сорта украинской селекции. Но после воссоединения Крыма и России Киев отказал полуострову в выдаче лицензий на использование зерна. Без документов такой урожай не продать. Да и выращивать продукцию, которой нет в российском реестре, запрещено. Ячмень крымской селекции был, а вот пшенице пришлось искать замену.

"Около 200 сортов мы завезли. По результатам двух лет, это очень быстро, мы смогли предложить Крыму уже новые сорта которые были в реестре российском", - отметила Людмила Радченко, заместитель директора по научной работе НИИСХ Крыма.

Лучше всего к местным условиям адаптировалось кубанское, ставропольское и ростовское зерно. Теперь ученые предлагают аграриям местные сорта: скороспелый "Подарок Крыма" и высокопродуктивный "Раздолье". На очереди еще два сорта. Массовый сев начнется уже в следующем году.

Все эти годы крымские ученые работали совместно с ростовскими коллегами на базе Донского научного центра. Теперь исследования будут проводиться на полуострове. На этой неделе в Симферополе в рамках федеральной программы открыли лабораторию молекулярной генетики.

"Мы сразу можем отобрать те линии растений, которые уже имеют заведомо какие-то определенные характеристики. Устойчивость к каким-то заболеваниям, запрограммированный рост, запрограммированная устойчивость к внешним экологическим факторам", - уточнил Сулейман Абдурашитов, заведующий лабораторией молекулярной генетики НИИСХ Крыма.

С помощью базы данных из ДНК зерновых ученые смогут выявлять перспективные сорта уже на этапе первых всходов.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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