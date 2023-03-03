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Киев рассказал, как рассчитывает получить истребители от Запада

10:20
  • пятница
  • 03 марта 2023

Пока такие поставки не подтвердила ни одна страна

Украина в конечном итоге получит от своих западных партнеров истребители, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

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По мнению главы Минобороны Украины, Запад может сформировать "своего рода коалицию" для передачи украинским военным боевых самолетов, в результате "мы получим какой-то основной самолет и другие типы".

Резников выразил убежденность в том, что Киев в итоге получит "два-три типа истребителей".

Что касается заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании поставлять Украине истребители, украинский министр отметил, что изначально Берлин не хотел передавать и танки, однако теперь "в моей стране есть Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии", пишет Bild.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "пройдет еще много времени, прежде чем кто-то передаст самолеты Украине, это нужно честно признать". При этом президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон не собирается передавать Украине самолеты F-16.

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