Киев рассказал, как рассчитывает получить истребители от Запада

Пока такие поставки не подтвердила ни одна страна

Украина в конечном итоге получит от своих западных партнеров истребители, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По мнению главы Минобороны Украины, Запад может сформировать "своего рода коалицию" для передачи украинским военным боевых самолетов, в результате "мы получим какой-то основной самолет и другие типы".

Резников выразил убежденность в том, что Киев в итоге получит "два-три типа истребителей".

Что касается заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании поставлять Украине истребители, украинский министр отметил, что изначально Берлин не хотел передавать и танки, однако теперь "в моей стране есть Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии", пишет Bild.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "пройдет еще много времени, прежде чем кто-то передаст самолеты Украине, это нужно честно признать". При этом президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон не собирается передавать Украине самолеты F-16.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"