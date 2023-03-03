В Москве задержали доставщика еды с 5 кг героина

Курьер развозил наркотики в свободное от работы время

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего доставщика еды, который перевозил в рюкзаке наркотики.

Полиция остановила ехавшего в такси курьера на 105 км МКАД. При досмотре в его рюкзаке обнаружили пять пакетов с героином общей массой более пяти килограмм.

"По версии полиции, задержанный работал курьером по доставке еды, а в свободное время занимался незаконным оборотом наркотиков", - рассказал агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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