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В Москве задержали доставщика еды с 5 кг героина

10:33
  • пятница
  • 03 марта 2023

Курьер развозил наркотики в свободное от работы время

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего доставщика еды, который перевозил в рюкзаке наркотики.

Полиция остановила ехавшего в такси курьера на 105 км МКАД. При досмотре в его рюкзаке обнаружили пять пакетов с героином общей массой более пяти килограмм.

"По версии полиции, задержанный работал курьером по доставке еды, а в свободное время занимался незаконным оборотом наркотиков", - рассказал агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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